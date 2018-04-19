Европа ввела новые персональные санкции против КНДР

Евросоюз расширил персональный санкционный список против Северной Кореи, добавив в него четыре персоны, подозреваемых в причастности к финансированию ядерной программы КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий в четверг, 19 апреля.

"Совет добавил четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры в отношении КНДР. Эти четыре человека были причастны к сомнительной финансовой практике, которая, как предполагается, способствовала программам КНДР, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Таким образом, указанное решение увеличивает персональный санкционный список до 59 человек. Кроме этих мер, Евросоюз заморозил активы девяти организаций в рамках самостоятельно принятых санкций.

Персональные санкции заключаются в ограничении на поездки и замораживании активов.

Напомним, в конце февраля ЕС резко усилил экономические санкции против Северной Кореи. Новые меры включали снижение квоты на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов в четыре раза – с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год.

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Источник: korrespondent.net