Король Свазиленд сменил название страны

Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство эСватини (Kingdom of eSwatini). Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления, сообщает The Guardian.

eSwatini на языке свати означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком. В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после получения независимости в 1968 году. До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом.

Король Мсвати III объявил о смене названия во время празднования дня независимости на спортивном стадионе в городе Манзини.

"Я хотел бы объявить, что Свазиленд вернется к своему первоначальному имени", - сказал он, одетый в красную военную форму.

Свазиленд - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.

Ранее в Свазиленде запретили прилюдно целоваться.

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Источник: korrespondent.net