Канада поддерживает миротворцев на Донбассе

Канада готова поддержать введение международной миротворческой миссии на Донбасс, если она будет должным образом санкционирована ООН. Об этом заявил государственный секретарь МИД Канады Марк Гвоздецкий во время слушаний в парламенте в четверг, 19 апреля.

"Наш подход заключается в том, чтобы понять, можем ли мы договориться о миротворческом мандате, который позволит достичь нашей главной цели. Если так, то мы в полной мере поддержим такую миссию", - сказал Гвоздецкий.

Он пояснил, что основной задачей миротворцев ООН должно стать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"МИД изучает концепт миротворческой миссии ООН в Украине, министр Фриланд лично поднимала этот вопрос перед президентом и премьер-министром Украины, госсекретарем США и многими другими, чтобы определить, как миротворческая миссия может способствовать нашей главной цели, а именно: поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил госсекретарь.

При этом он добавил, что "возникает много вопросов по поводу того, готовы ли некоторые из необходимых партнеров согласиться на такую миссию".

Недавно Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

А до этого Польша, Германия, Швеция, Португалия и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net