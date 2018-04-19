Под Марьинкой Daewoo столкнулся с автобусом, есть жертвы

В Марьинском районе Донецкой области в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы. Авария произошла около 15.00 в четверг, 19 апреля, неподалеку от Цукурино.

По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь.

Водитель Daewoo погиб на месте, четверо его пассажиров были госпитализированы в больницу г. Селидово, сообщили в областной полиции.

Ранее в селе Лоева Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус - погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net