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19. 04. 2018

Под Марьинкой Daewoo столкнулся с автобусом, есть жертвы

В Марьинском районе Донецкой области в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы. Авария произошла около 15.00 в четверг, 19 апреля, неподалеку от Цукурино.

По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь.

 
 

Водитель Daewoo погиб на месте, четверо его пассажиров были госпитализированы в больницу г. Селидово, сообщили в областной полиции.

Ранее в селе Лоева Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус - погиб один человек. 

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Источник: korrespondent.net

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