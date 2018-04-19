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19. 04. 2018

Москва вновь пригрозила Киеву из-за экипажа Норда

Москва снова потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков с судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом говорится в сообщении МИД России вечером в четверг, 19 апреля.

"Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем пиратски захваченного рыболовецкого судна Норд... Возмущены циничным произволом в отношении простых моряков", – сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений.

"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - резюмировал МИД.

Ранее сообщалось, что экипаж Норда пытались вывезти российские дипломаты.

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Источник: korrespondent.net

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