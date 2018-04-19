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19. 04. 2018

Сайт ГП Антонов атаковали хакеры

В пресс-службе государственного предприятия Антонов сообщили об очередной хакерской атаке на свой сайт.

"Корпоративный сайт ГП Антонов закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Укроборонпром на своей странице в Facebook также сообщил о хакерской атаке на сайт Антонова и обратился к представителям СМИ с просьбой "быть осторожными и не идти на поводу у злоумышленников, которые целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в области авиастроения".

Напомним, 17 января сайт Антонова также подвергся хакерской атаке. Тогда от имени предприятия было распространено так называемое открытое письмо, в котором ГП Антонов якобы обвиняет Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в отсутствии поддержки и попытках усложнить его работу.

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Источник: korrespondent.net

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