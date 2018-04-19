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19. 04. 2018

Россия обвинила США в визовой блокаде

В МИД России не исключили, что авиасообщение между РФ и США может прекратиться из-за визовой блокады, которую выстраивают в отношении российских граждан американские власти, пишет РИА Новости.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. Аэрофлот, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", − говорится в сообщении министерства.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ отмечается, что положение с выдачей разрешений на въезд в США крайне удручает.

Официальный срок ожидания собеседования, который в августе 2017 года увеличили до 85 дней, теперь составляет восемь месяцев. В министерстве констатировали, что обращаться за визами становится бессмысленно.

В МИД подчеркнули, что подобные ограничения нарушают российско-американское Соглашение о воздушном сообщении от 1994 года, которое предусматривает заблаговременное предоставление всех необходимых документов персоналу воздушных судов.

Напомним, проблемы с выдачей виз россиянам начались в августе прошлого года, когда Москва в ответ на закрытие дипобъектов и высылку дипломатов из США предложила Вашингтону сократить численность работников консульств и посольств до 455 человек, приведя ее в соответствие с количеством российского персонала в США.

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Источник: korrespondent.net

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