Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим, пишет Times of Israel.



"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", − отметил премьер, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля.

Какие именно страны обсуждали с израильскими властями этот вопрос, он не уточнил.

Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

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Источник: korrespondent.net