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20. 04. 2018

НАБУ готово изучить оригиналы пленок Онищенко

 
Национальное антикоррупционное бюро сообщило в Facebook, что готово изучить записи, сделанные народным депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", − подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ подчеркнули, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко, на которой они обсуждают договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.

В администрации президента записи беглого депутата назвали "фейком".

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако он к тому времени покинул территорию Украины. Нардеп подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

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Источник: korrespondent.net

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