Россия и Сирия уничтожают улики химатаки − Госдеп

Официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место использования химического оружия в Сирии, передает Reuters.
Науэрт подчеркнула, что инспекторам Организации по запрещению химического оружия препятствовали в доступе на место предполагаемой химатаки в городе Дума.
"У нас есть достоверная информация, свидетельствующая о том, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются не допустить инспекторов ОЗХО в Думу", − отметила Науэрт на брифинге.
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Источник: korrespondent.net