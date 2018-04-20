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20. 04. 2018

Россия и Сирия уничтожают улики химатаки − Госдеп

Официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место использования химического оружия в Сирии, передает Reuters.

Науэрт подчеркнула, что инспекторам Организации по запрещению химического оружия препятствовали в доступе на место предполагаемой химатаки в городе Дума.

"У нас есть достоверная информация, свидетельствующая о том, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются не допустить инспекторов ОЗХО в Думу", − отметила Науэрт на брифинге.

Она также указала, что российские чиновники работали с властями Сирии, чтобы "зачистить места предполагаемых нападений и избавиться от доказательств использования химического оружия".
 
Представитель Госдепа добавила, что у Вашингтона есть достоверная информация о давлении, которое Россия и Сирия оказывают на местах, чтобы скрыть правду.

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Источник: korrespondent.net

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