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20. 04. 2018

В США выделили около миллиарда долларов на гиперзвуковую ракету − СМИ

Военно-воздушные силы США выделили на разработку гиперзвуковой ракеты 928 миллионов долларов. Договор с компанией-производителем вооружения Lockheed Martin предусматривает создание гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщило в четверг, 19 апреля, агентство AFP со ссылкой на Пентагон.

Заказ на создание гиперзвуковой ракеты стал реакцией США на разработку подобного вооружения в России и Китае. По словам представителя Пентагона, Пекин выстроил "достаточно зрелую систему" для гиперзвуковой ракеты с радиусом действия на несколько тысяч километров. С нынешней системой противовоздушной обороны армия США не смогла бы определить приближение подобной ракеты, отметили в ведомстве. 

Гиперзвуковые ракеты могут обходить существующие системы ПВО, поскольку они способны менять направление во время полета, траектория которого не предсказуема, в отличие от обычных ракет.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта сообщил о разработке в России новых видов оружия, в частности, он объявил о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Кинжал.

По словам Путина, испытания этой ракеты, скорость которой якобы превышает скорость звука в 10 раз, проводятся с декабря 2017 года на юге России. 

В РФ заявили об успешном испытании ракеты Кинжал

Правительство США объявило об изменении своей политики вооружения, чтобы содействовать увеличению экспорта и количества рабочих мест. Среди прочего, власти намерены снять ограничения на продажу дронов продукции США, чтобы не уступать стремительно развивающемуся рынку в Китае.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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