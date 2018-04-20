20 апреля 2018, пятница, 05:11
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
20. 04. 2018

В США назвали условия для улучшения отношений с РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом 19 апреля сообщили в Белом доме.

"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения − в интересах и США, и России", − отмечается в пресс-релизе американской администрации.

Однако, по словам советника, для улучшения отношений с Москвой предстоит разобраться с проблемами вмешательства России в американские выборы 2016 года, применения химического оружия в Великобритании и ситуацией в Украине и Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.