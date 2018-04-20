В США назвали условия для улучшения отношений с РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом 19 апреля сообщили в Белом доме.

"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения − в интересах и США, и России", − отмечается в пресс-релизе американской администрации.

Однако, по словам советника, для улучшения отношений с Москвой предстоит разобраться с проблемами вмешательства России в американские выборы 2016 года, применения химического оружия в Великобритании и ситуацией в Украине и Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net