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20. 04. 2018

В России отметили разведактивность у границ страны

В Вооруженных силах РФ заявили, что за прошедшую неделю у границ России провели разведку 18 иностранных самолетов, пишет газета Красная звезда.

Омечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", − говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 апреля стратегический разведывательный самолет британских ВВС совершил полет вблизи морских границ Калининградской области.

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Источник: korrespondent.net

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