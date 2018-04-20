Дуров заявил, что Telegram все еще доступен в РФ

Telegram доступен на территории России, несмотря на то, что Роскомнадзор заблокировал более 18 миллионов IP-адресов, сообщил 19 апреля создатель мессенджера Павел Дуров а своей странице в Вконтакте.

Он поблагодарил "всех, кто участвует в Цифровом Сопротивлении", отметив, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов "делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

В РФ рассказали подробности блокировки Telegram

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Источник: korrespondent.net