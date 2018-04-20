20 апреля 2018, пятница, 06:54
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
20. 04. 2018

Трамп доволен эффектом санкций против РФ − Минфин

 
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты амриканских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.
 
Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.