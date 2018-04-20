Трамп доволен эффектом санкций против РФ − Минфин

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты амриканских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие". Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.



Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net