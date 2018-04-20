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20. 04. 2018

В США застрелили двух полицейских в ресторане

Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, 19 апреля, говорится в сообщении шерифа округа Гилкрист.

Отмечается, что днем два заместителя шерифа округа Гилкрист были убиты в ресторане Эйс Чайна в центре Трентона.

Подозреваемый подошел к окну заведения и начал стрелять. Прибывшие на место происшествия полицейские позже обнаружили стрелка мёртвым на улице у ресторана.

Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.

Американский лидер выразил соболезнования членам семей, друзьям и коллегам правоохранителей, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 апреля 2018 г.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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