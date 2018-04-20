Итоги 19.04: Рада за единую церковь и рекорд нефти

Москва обвинила Вашингтон в визовой блокаде

В МИД России не исключили, что авиасообщение между РФ и США может прекратиться из-за визовой блокады, которую выстраивают в отношении российских граждан американские власти.

В министерстве констатировали, что обращаться за визами становится бессмысленно, так как официальный срок ожидания собеседования теперь составляет восемь месяцев.

Ирак нанес авиаудары по Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористов Исламского государства в Сирии, согласованных с правительством Башара Асада .

Отмечается, что воздушные удары произведены с иракской стороны границы с применением самолетов F-16.

Цена нефти впервые с 2014 года достигла $74 за баррель

Нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на пике достигла отметки $74,43 за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.

В свою очередь стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.

Верховная Рада одобрила постановление о единой церкви

Верховная Рада Украины большинством голосов приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

За решение проголосовали 268 депутатов при необходимых 225 голосах.

У Свазиленда поменялось название

Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство эСватини (Kingdom of eSwatini). Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.

На Кубе выбрали нового лидера

Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали руководителем страны Мигеля Диаса-Канеля. За такое решение проголосовали 99,83% депутатов.

До настоящего времени 57-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.

Минобороны уволило начальника штаба ВМС Украины

Министерство обороны уволило начальника штаба − первого заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитана первого ранга Романа Гладкого из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей.

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Источник: korrespondent.net