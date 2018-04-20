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20. 04. 2018

Итоги 19.04: Рада за единую церковь и рекорд нефти

 
Москва обвинила Вашингтон в визовой блокаде
 
В МИД России не исключили, что авиасообщение между РФ и США может прекратиться из-за визовой блокады, которую выстраивают в отношении российских граждан американские власти.
 
В министерстве констатировали, что обращаться за визами становится бессмысленно, так как официальный срок ожидания собеседования теперь составляет восемь месяцев.
 
Ирак нанес авиаудары по Сирии
 
Военно-воздушные силы Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористов Исламского государства в Сирии, согласованных с правительством Башара Асада . 
 
Отмечается, что воздушные удары произведены с иракской стороны границы с применением самолетов F-16.
 
Цена нефти впервые с 2014 года достигла $74 за баррель
 
Нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на пике достигла отметки $74,43 за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.
 
В свою очередь стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.
 
Верховная Рада одобрила постановление о единой церкви
 
Верховная Рада Украины большинством голосов приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.
 
За решение проголосовали 268 депутатов при необходимых 225 голосах.
 
У Свазиленда поменялось название 
 
Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство эСватини (Kingdom of eSwatini). Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.
 
На Кубе выбрали нового лидера
 
Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали руководителем страны Мигеля Диаса-Канеля. За такое решение проголосовали 99,83% депутатов.
 
До настоящего времени 57-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.
 
Минобороны уволило начальника штаба ВМС Украины
 
Министерство обороны уволило начальника штаба − первого заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитана первого ранга Романа Гладкого из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей.

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Источник: korrespondent.net

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