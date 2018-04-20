В России во время пожара погибли пять человек

В Алтайском крае РФ во время пожара в селе Косиха погибли пяти человек, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета в пятницу, 20 апреля.

"В селе Косиха загорелся частный дом, в котором находились пять местных жителей. В результате пожара все люди погибли от отравления угарным газом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Следкома агентству Интерфакс-Сибирь уточнили, что среди погибших – трое мужчин и две женщины.

"Версии пожара будут выдвинуты в процессе доследственной проверки", – отметил собеседник агентства.

Ранее в Одессе один ребенок погиб и еще три пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме по улице Академика Заболотного,22.

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Источник: korrespondent.net