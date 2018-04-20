Фонд Сороса покидает Венгрию – СМИ

Фонд Открытое общество известного американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса закрывает свой региональный центр в Будапеште и открывает новый центр в Берлине. Переезд запланирован на ближайшее лето, сообщила вечером, 19 апреля, австрийская газета Die Presse.

Филиал в Будапеште будет закрыт 31 августа. Прежде чем региональный центр окончательно переедет в стлицу Германии, будет создан временный офис в Вене. Сейчас в будапештском центре фонда Сороса работают около 100 человек, 60% из них – местные сотрудники.

В Европе у фонда Сороса есть также филиалы в Вене, Брюсселе, Париже и Лондоне. В Венгрии фонд Открытое общество работал с 1984 года. Стипендии, выдаваемые фондом для учебы за границей, ранее получали несколько основателей правящей в Венгрии партии ФИДЕС – Венгерский гражданский союз, в том числе нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан.

Американский миллиардер венгерско-еврейского происхождения Джордж Сорос считается жестким критиком Орбана. В свою очередь партия ФИДЕС ведет кампанию против Сороса. 20 февраля парламент Венгрии начал рассматривать законопроект, который его инициаторы именуют пакетом законов "Остановить Сороса".

Инициатива нацелена на НПО, которые считаются едва ли не последними независимыми структурами, следящими за деятельностью властей в стране. В частности, Будапешт хочет обязать все НПО, "способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции", проходить специальную регистрацию и регулярно сдавать подробную отчетность о своей деятельности.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не расстроен уходом закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд Открытое общество покинет Венгрию, – заявил он в интервью венгерскому радио.

Ранее сообщалось, что 87-летний Джордж Сорос передал $18 млрд в благотворительный фонд Открытое общество. Теперь он может стать второй крупнейшей в США филантропической организацией – после фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net