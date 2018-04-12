В Ивано-Франковске полиция с погоней задержала священника

В ​​Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda. Об этом сообщает местный сайт Галка со ссылкой патрульную полицию в пятницу, 20 апреля.

По информации издания, вечером в 21:20 на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок водитель автомобиля Skoda не остановился по требованию полиции.

Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей. Спустя некоторое время водитель Skoda столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая-Калужское шоссе и был вынужден остановиться.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он "надул" в драгер 1,19 промилле – пишет издание и отмечает, что он оказался священником из города Калуш.

Данное событие квалифицировали, как ДТП с пострадавшими, поскольку пассажирка Skoda получила травмы.

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Ранее в Ивано-Франковске протоиерей УПЦ Киевского патриархата врезался на своем Mercedes E-класса в микроавтобус. После ДТП священник пытался сбежать с места происшествия.

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Источник: korrespondent.net