В Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda. Об этом сообщает местный сайт Галка со ссылкой патрульную полицию в пятницу, 20 апреля.
По информации издания, вечером в 21:20 на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок водитель автомобиля Skoda не остановился по требованию полиции.
Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей. Спустя некоторое время водитель Skoda столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая-Калужское шоссе и был вынужден остановиться.
Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он "надул" в драгер 1,19 промилле – пишет издание и отмечает, что он оказался священником из города Калуш.
Данное событие квалифицировали, как ДТП с пострадавшими, поскольку пассажирка Skoda получила травмы.
Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске полиция с погоней задержала священника
Ранее в Ивано-Франковске протоиерей УПЦ Киевского патриархата врезался на своем Mercedes E-класса в микроавтобус. После ДТП священник пытался сбежать с места происшествия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net