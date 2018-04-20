В Австрии произошла авария поезда, травмированы 54 человека

В Австрии пассажирский поезд столкнулся с вагонами на главном вокзале Зальцбурга, в результате чего 54 человека получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя Австрийских федеральных железных дорог Роберта Моссера сообщает в пятницу, 20 апреля, агентство APA.

По его словам, в 4:46 по местному времени (3:46 по киевскому времени) маневренный локомотив цеплял дополнительные вагоны на ночной поезд, следовавший из Цюриха в Вену.

"Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде было около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть на другие поезда", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель полиции Майкл Рауш, правоохранительные органы уже начали расследование инцидента, они должны установить, был ли он вызван неисправностью или человеческим фактором.

Ранее сообщалось, что в России в Новосибирской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов.

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Источник: korrespondent.net