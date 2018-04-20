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20. 04. 2018

В Кремле на 100% исключили войну между РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я выхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, избранные своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", - заявил российский министр.

Ранее Лавров отмечал, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

"Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид из-за санкций", - говорил тогда глава МИД РФ.

Перед этим Лавров также заявлял, что США готовят Европу к ядерному удару по России.

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Источник: korrespondent.net

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