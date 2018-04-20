Спасатели ликвидируют пожар на территории ресторанного комплекса в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Информация о возгорании поступило в 6:16 пятницы, 20 апреля, сообщает региональное управление ГСЧС.

"На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м. Тушение пожара осложняется тем, что приходится осуществлять подвоз воды на расстояние более двух километров", – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать около 8:00 утра, его ликвидация продолжается. К борьбе с огнем привлечены шесть единиц техники и 33 человека.

Также устанавливается причина возникновения пожара.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом загорелся ресторанный комплекс

Ранее сообщалось, что в Хмельницком произошел масштабный пожар на городской мусорной свалке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net