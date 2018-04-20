20 апреля 2018, пятница, 12:02
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,48
20. 04. 2018

Под Киевом загорелся ресторанный комплекс

Спасатели ликвидируют пожар на территории ресторанного комплекса в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Информация о возгорании поступило в 6:16 пятницы, 20 апреля, сообщает региональное управление ГСЧС.

"На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м. Тушение пожара осложняется тем, что приходится осуществлять подвоз воды на расстояние более двух километров", – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать около 8:00 утра, его ликвидация продолжается. К борьбе с огнем привлечены шесть единиц техники и 33 человека.

Также устанавливается причина возникновения пожара.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом загорелся ресторанный комплекс

Ранее сообщалось, что в Хмельницком произошел масштабный пожар на городской мусорной свалке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.