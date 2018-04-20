На Донбассе применили Грады: у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе с начала нынешних суток, применив РСЗО Град и артиллерию. Один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО в пятницу, 20 апреля.

"На донецком направлении грубо нарушая Минские договоренности боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из РСЗО БМ-21 Град. Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в последний раз применение противником реактивных установок фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

Также сепаратисты применили артиллерию калибром 122 мм в районе Широкино и Попасной, а 120-мм минометы возле Новотроицкого и Водяного.

Напомним, за сутки 19 апреля на Донбассе зафиксировали 35 обстрелов по позициям ВСУ. Были ранены двое военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net