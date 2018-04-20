Украина поднялась в рейтинге ценности гражданства

В минувшем году Украина сделал резкий скачок в рейтинге гражданств мира, поднявшись с 99 месте на 80. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что таким образом, Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

Согласно обнародованному в пятницу рейтингу Индекса гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI), в 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия опустилась на второе место (81,6%). Страны в первой десятке практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства. В 2017 году украинское гражданство получило 36,1% человек, что на 6,4% выше, чем в прошлогоднем рейтинге. Основная причина такого роста – введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 11 июня 2017 года. Количество стран с безвизовым въездом для украинцев за год увеличилось с 81 до 115 стран, отмечается в сообщении.

Индекс QNI - первый рейтинг, который учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства.

Как сообщалось, украинский паспорт также улучшил позиции в рейтинге самых желанных в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

Напомним, что в мировом рейтинге паспортов, который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы, Украина заняла 42 место.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net