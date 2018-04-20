В России упал рейтинг Путина

Рейтинг доверия к президенту Российской Федерации Владимиру Путину через месяц после выборов снизился с 55,3% до рекордно низких за последние 5 лет 48,4%. Об этом пишет издание Ведомости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, что "снижение рейтинга после выборов является естественным процессом, поскольку большинство россиян аполитичны и включаются в политические темы только во время выборных кампаний или экстремальных событий".

Новизна заключается в скорости снижения рейтинга, хотя и это связано с информационным фоном, полагает социолог.

"Переключателем послужили события в Кемерове, известность которых зашкаливает, эмоции тяжелые. С другой стороны, эскалация международной напряженности отвлекает внимание от внутренних тем. Поэтому выборы, казавшиеся важными всего несколько недель назад, отошли на задний план", - говорит он.

Вместе с тем, по словам Федорова, следует ожидать отыгрывания рейтинга Путина.

"Чем больше Путина в СМИ, тем выше уровень доверия. В любом случае то, что уровень доверия к Путину не снижается никогда ниже 45%, говорит о том, что беспокоиться не о чем. Впереди много информационных поводов, и рейтинг отыграет вверх", - сказал он.

Напомним, ранее Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. Президент России Владимир Путин, который был в прошлогоднем рейтинге, в этом году не попал в список самых влиятельных мировых лидеров.

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Источник: korrespondent.net