Пожар в Кемерово: число жертв официально уменьшили

В России после проведения всех экспертиз официально подтвердили меньшее число жертв пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В частности, по данным российских следователей, при пожаре в кемеровском ТРЦ погибли 60 человек, а не 64, о которых ранее сообщали в МЧС России.

Подобную корректировку в ведомстве сделали после того, как получили выводы всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре.

"Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", - доложила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, ранее по результатам опознания родственникам были выданы разрешения на захоронение 23 погибших.

Напомним, ранее в МЧС России назвали предварительную причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово.

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Источник: korrespondent.net