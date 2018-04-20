ОБСЕ: На Донбассе пять тысяч нарушений за неделю

За неделю в зоне проведения АТО на Донбассе количество нарушений режима прекращения огня увеличилась на 10% и составило около пяти тысяч.

Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 20 апреля.

"Наблюдатели миссии зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, всего 4 тыс 827 таких случаев. В то же время, количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, увеличилось в девять раз", – заявил Хуг на брифинге.

Ранее стало известно, что утром 20 апреля сепаратисты впервые в нынешнем году применили РСЗО Град в зоне АТО. Возле Лебединского разорвалось 40 реактивных снарядов. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен.

Напомним, на этой неделе наблюдатели ОБСЕ сообщили об обстреле своего беспилотника со стороны ВСУ. Украинские военные извинились за этот инцидент.

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Источник: korrespondent.net