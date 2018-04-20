Погода на выходные: +26 и похолодание

В Украине в субботу, 21 апреля, будет тепло и сухо, а в воскресенье, 22 апреля, ожидается похолодание. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 21 апреля в стране температура поднимется до +20 +26 градусов.

"Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут только завтра вечером на севере. Большинство территории Украины будет в солнце и малооблачной погоде", - сказала синоптик.

В то же время, в воскресенье похолодает. Днем ожидается +13 +18 градусов, на западе и юге до +20 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10 +15 градусов.

"Однако преобладать будет сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины", - сообщила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в субботу в стране будет сухо и тепло, средняя температура по Украине +22 градуса. В западных и центральных регионах прогнозируют +23 градуса. На севере и востоке - до +20 градусов.

В Киеве будет солнечно, ночью 6-8 градусов, днем ​​+20 +22 градусов.

В воскресенье на востоке прогнозируются дожди, частично - на севере и в центре.

Температура воздуха в западных областях будет не более 19 градусов тепла.

На юге прогнозируют +20 градусов, в центре и на севере преимущественно +17 градусов, в восточных регионах +16 градусов.

В Киеве 22 апреля будет без осадков, ночью 9-11 градусов, а днем ​​15-17 градусов тепла.

Ранее в столице Украины зафиксировали два температурных рекорда.

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Источник: korrespondent.net