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20. 04. 2018

Словаки задержали белоруса, перебежавшего границу из Украины

В Словакии задержан гражданин Беларуси, незаконно попавши в страну через границу Украины. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает закарпатское издание Мукачево.net со ссылкой пресс-секретаря Управления пограничной полиции (RHCP) города Собранце Ангессу Копенрницкую.

Сообщается, что момент как белорус перебегал границу, зафиксировали камеры наблюдения. Нарушителя задержали в словацком селе Матовцы и выслали из страны.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали на границе с Польшей гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Нелегал планировал добраться до Одессы.

Украина и Молдова упростят пересечение границы

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Источник: korrespondent.net

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