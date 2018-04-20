Миссия ОБСЕ посетила "ядерную" шахту в ДНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком, которую сепаратисты намерены затопить. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет УНН в пятницу, 20 апреля.

Визит состоялся в четверг, 19 апреля.

"СММ ОБСЕ знает о выраженном беспокойстве наших наблюдателей по поводу ситуации на шахте Юнком. СММ ОБСЕ также связывалась с теми, кому принадлежит фактический контроль над этой шахтой. И СММ ОБСЕ посещала объект вчера, вчера мы были на шахте Юнком", - сообщил Хуг.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сепаратисты намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от Донецка. В Госдепартаменте США заявили, что это грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, которая осталась в ней.

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Источник: korrespondent.net