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20. 04. 2018

В ЕС прокомментировали блокировку Telegram в России

Блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека. Об этом в пятницу, 20 апреля заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, сообщает РИА Новости.

"Блокировка Telegram - это дополнительное печальное развитие событий с точки зрения защиты свободы слова, плюрализма и права на частную жизнь в России. Статья 8 европейской конвенции о правах человека, участником которой является и РФ, предписывает уважать право на частную жизнь граждан, на защиту их жилья и частной переписки", - сказал посол.

Он обратил внимание, что решение о блокировке сервиса было принято на следующий день после того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроект о новых ограничениях для соцсетей.

"Предлагаемые новые законодательные нормы могут потенциально ограничить свободу слова и СМИ в РФ. ЕС ожидает от РФ, что она будет уважать свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей", - подчеркнул Эдерер.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Как сообщалось, на фоне блокировки в России увеличилась популярность Telegram.

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Источник: korrespondent.net

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