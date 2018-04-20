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20. 04. 2018

В РФ хотят ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести в РФ запрет на выполнение санкций США. Такую инициативу он высказал при обсуждении проекта об ответных мерах Москвы на американскую санкционную политику, сообщает в пятницу, 20 апреля, пресс-служба Госдумы.

"Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств", - отметил Володин.

По его мнению, за нарушение этой инициативы необходимо ввести определенную систему наказаний. Не исключил спикер Госдумы в связи с этим и "введение мер уголовной ответственности".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп доволен эффектом американских санкций против России.

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Источник: korrespondent.net

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