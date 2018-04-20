Уходит эпоха. Какую Кубу оставили братья Кастро

На Кубе произошли исторические изменения - впервые с 1959 года во главе республики встал человек, не носящий фамилию Кастро.
19 апреля сессия Национальной ассамблеи избрала нового главу государства - вместо 86-летнего Рауля Кастро председателем Государственного совета Кубы стал 57-летний Мигель Диас-Канель.
Корреспондент.net рассказывает что изменилось на Кубе за правления Кастро и что известно о новом руководителе государства.
Куба Фиделя
Непреклонный коммунист-антиимпериалист и духовный лидер кубинской революции Фидель, которого до последних его дней критиковали за жесткую диктатуру, называя узурпатором-догматом, умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.
У власти был до 2011 года. Его критикуют за то, что за столь долгое правление не сумел создать эффективную устойчивую экономику и вывести большую часть населения Кубы из нищеты.
В 2016 году Bloomberg выпустил рейтинг эффективности здравоохранения, в котором Куба заняла 37 место. Для сравнения, ее демократический сосед Доминиканская республика занимает 32 место. Украина в этот рейтинг не попала, Россия заняла последнее 55 место.
Согласно рейтингу, средняя продолжительность жизни на Кубе - 79,39 года. На здравоохранение кубинские власти выделяют 11 процентов ВВП или 817 долларов на одного человека.
Что касается продолжительности жизни по сравнению со всем миром, то Куба, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, занимает 38 место. Ее демократические соседи находятся ниже: Ямайка - 105 место, Гаити - 155. Украина в этом списке на 138 месте, Россия - 123 место.
Примечательно, что в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире - абсолютно все граждане получают медицинское обслуживание на высшем уровне и, при этом, бесплатное.
Куба значительно продвинулась в сфере биотехнологий, разработав вакцины против рака и поставляя медицинские товары примерно в 40 стран, констатирует ВОЗ. Кроме того, Куба стала первой страной, которая остановила передачу СПИДа и сифилиса от матери к ребенку.
В рейтинге стран мира по уровню образования, составленном ООН, Куба находится на 47 месте, Ямайка - 86, Доминикана - 111, Гаити -164. Украина занимает 36 место, Россия - 32.
Согласно данным ЮНЕСКО, Куба тратит на образование десять процентов ВВП. За последние 40 лет образование было одним из главных приоритетов в политике кубинского правительства.
После революции 1959 года правительство Кастро национализировало все учебные заведения и создало единую государственную систему образования. И уже к 1995 году уровень грамотности на Кубе составлял 96 процентов.
Исследование ЮНЕСКО об уровне базовых знаний среди школьников показало, что кубинские учащиеся набрали на 100 очков выше, чем в среднем по региону.
На Кубе действуют Академия наук , четыре университета и 47 образовательных учреждений высшего и средне-специального образования. Все высшие учебные заведения страны являются государственными.
Кубинские студенты в 2003 году/ Getty
Общее число студентов в них составляет около 112 тысяч граждан страны. В настоящее время приоритетными направлениями повышения квалификации специалистов с высшим образованием являются: образование, генная инженерия и биотехнология, производство медикаментов, программа производства продуктов питания, сфера туризма.
В рейтинге стран по уровню преступности Куба находится на 106 месте, в то время как Ямайка на 203. Всего списке 207 государств - чем ниже, тем выше уровень.
В Доминиканской республике и на Гаити уровень преступности также выше, чем на Кубе - 186 и 116 места соответственно.
Благодаря тому, что на Кубе самый низкий уровень преступности сред других латиноамериканских стран - она является привлекательной для туристов. Несмотря на бедность населения, белый турист может спокойно появиться в любой части Кубы.
Реформы Рауля
С 2008 года граждане Кубы могут свободно покупать мобильные телефоны. К 2010 году 1,7 миллиона кубинцев обзавелись мобильной связью.
На Кубе появился интернет - более 600 точек доступа Wi-Fi. Однако для кубинцев интернет по-прежнему остается роскошью, поскольку попасть в сеть можно только за туристическую валюту, а домашний интернет могут подключить только иностранцы, живущие на Кубе.
В 2008 году для кубинцев сняли запрет на проживание в отелях с иностранцами. Однако тарифы остались ориентированными на иностранных туристов, из-за чего многие местные не могут себе этого позволить.
С 2016 года не действует ограничение на покупку туристических путевок, которые включают поездки на яхтах, кораблях и другом водном транспорте.
В 2010 году на Кубе признали законным 200 типов самозанятости - от аниматоров на детских праздниках до агентов по продаже недвижимости. В результате произошел взрыв развития частного сектора экономики.
Из 11,2 миллиона жителей Кубы как минимум полмиллиона заняты в частном секторе: это, в частности, владельцы и работники ресторанов, ночных клубов, отелей, спортивных залов, салонов красоты и других небольших фирм.
Однако в 2017 году Рауль Кастро заявил, что у некоторых кубинцев есть уже по несколько ресторанов и приостановил выдачу лицензий на открытие новых заведений до введения новых правил контроля предпринимательской деятельности.
Рауль Кастро в 2011 году ограничил срок пребывание у власти десятью годами, а в 2016 постановил, что главой государства не могут избрать человека старше 60 лет, а глава Компартии должен быть моложе 70 лет.
После революции отменили частную собственность, поэтому жилье можно было только обменивать или передавать по наследству. Также автомобили покупались только после разрешения государства, а продавались только те, которые приобретались до эпохи Кастро. В 2011 году кубинцам разрешили покупать продавать недвижимость, а в 2014 - авто.
За правление Рауля Кастро были амнистированы несколько десятков заключенных, арестованных по политическим мотивам. Однако Human Rights Watch сообщает, что на Кубе продолжают "подавлять и сдерживать инакомыслие и публичную критику властей".
В 2013 году либерализовали въезд и выезд для кубинцев. Однако власти сохранили котроль за передвижением инженеров, врачей, военнослужащих и представителей других значимых профессий.
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В 2014 году в порту Мариэль в Гаванской бухте Мексиканского залива заработала первая на острове зона свободной торговли. Ее резидентам гарантировали налоговые льготы, свободный перевод денег и службу "одного окна" для оформления документов.
Кастро практически вывел страну из долговой ямы, заплатив при этом значительно меньше задолженного - Россия простила 90 процентов долга, а Парижский клуб кредиторов - четыре миллиарда долларов из 6,6.
В декабре 2014 года состоялся первый телефонный разговор президента США и кубинского лидера. В апреле 2015 года прошла встреча Барака Обамы и Рауля Кастро, вскоре после которой США исключили Кубу из списка спонсоров терроризма. В июле 2015 года страны восстановили дипотношения и открыли посольства.
Новый лидер продолжит революцию
Мигель Диас-Канель занимал должность министра высшего образования и отвечал в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. Сам он по образованию инженер; после службы в армии начал карьеру в Союзе молодых коммунистов и к 1993 году стал вторым секретарем организации.
С 1994 по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем Компартии в провинции Вилья-Клара - фактически политическим руководителем региона.
Как пишет британская газета Guardian, в те годы он был известен в том числе благодаря неофициальному имиджу: он носил длинные волосы и простую одежду, ездил на велосипеде.
В годы работы в провинции, пишет CNN, Диас-Канель получил от подчиненных прозвище "День и ночь", поскольку в любой момент мог нагрянуть с неожиданной проверкой.
Диаса-Канеля характеризуют избегающим конфликтов политика и надежным преемником Рауля Кастро. Попытки администрации Обамы восстановить отношения с Кубой объяснял желанием "разрушить революцию". При этом, Диас-Канель выступал в защиту ученых и блогеров, которых критиковали сторонники властей.
Западные эксперты считают, что от нового главы Кубы не стоит ждать быстрых реформ - ключевые решения в ближайшие годы останутся за Раулем Кастро, который до 2021 года остался возглавлять партию.
"Полномочия, предоставленные народом, предусматривают продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент", - сказал Диас-Канель после назначения.
Сейчас экономика Кубы находится в тяжелом положении. Bloomberg называе причинами падение цен на никель и сахар, ущерб от урагана Ирма, а также кризис в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.
Средняя зарплата на Кубе - 31 доллар. Как пишет американская New York Times, одним из главных вызовов для Диаса-Канеля станет отмена двухвалютной системы. На острове ходят как обычные песо, так и конвертируемые.
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Источник: korrespondent.net
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