Уходит эпоха. Какую Кубу оставили братья Кастро

На Кубе произошли исторические изменения - впервые с 1959 года во главе республики встал человек, не носящий фамилию Кастро.

19 апреля сессия Национальной ассамблеи избрала нового главу государства - вместо 86-летнего Рауля Кастро председателем Государственного совета Кубы стал 57-летний Мигель Диас-Канель.

Корреспондент.net рассказывает что изменилось на Кубе за правления Кастро и что известно о новом руководителе государства.

Куба Фиделя

Непреклонный коммунист-антиимпериалист и духовный лидер кубинской революции Фидель, которого до последних его дней критиковали за жесткую диктатуру, называя узурпатором-догматом, умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

У власти был до 2011 года. Его критикуют за то, что за столь долгое правление не сумел создать эффективную устойчивую экономику и вывести большую часть населения Кубы из нищеты.

В 2016 году Bloomberg выпустил рейтинг эффективности здравоохранения, в котором Куба заняла 37 место. Для сравнения, ее демократический сосед Доминиканская республика занимает 32 место. Украина в этот рейтинг не попала, Россия заняла последнее 55 место.

Согласно рейтингу, средняя продолжительность жизни на Кубе - 79,39 года. На здравоохранение кубинские власти выделяют 11 процентов ВВП или 817 долларов на одного человека.

Медцина на Кубе бесплатная / Getty

Что касается продолжительности жизни по сравнению со всем миром, то Куба, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, занимает 38 место. Ее демократические соседи находятся ниже: Ямайка - 105 место, Гаити - 155. Украина в этом списке на 138 месте, Россия - 123 место.

Примечательно, что в 2012 году ВОЗ признала кубинскую систему здравоохранения лучшей в мире - абсолютно все граждане получают медицинское обслуживание на высшем уровне и, при этом, бесплатное.

Институт кардиохирургии в Гаване / EPA

Куба значительно продвинулась в сфере биотехнологий, разработав вакцины против рака и поставляя медицинские товары примерно в 40 стран, констатирует ВОЗ. Кроме того, Куба стала первой страной, которая остановила передачу СПИДа и сифилиса от матери к ребенку.

В рейтинге стран мира по уровню образования, составленном ООН, Куба находится на 47 месте, Ямайка - 86, Доминикана - 111, Гаити -164. Украина занимает 36 место, Россия - 32.

Кубинские школьники при Фиделе Кастро /Getty

Согласно данным ЮНЕСКО, Куба тратит на образование десять процентов ВВП. За последние 40 лет образование было одним из главных приоритетов в политике кубинского правительства.

После революции 1959 года правительство Кастро национализировало все учебные заведения и создало единую государственную систему образования. И уже к 1995 году уровень грамотности на Кубе составлял 96 процентов.

Исследование ЮНЕСКО об уровне базовых знаний среди школьников показало, что кубинские учащиеся набрали на 100 очков выше, чем в среднем по региону.

На Кубе действуют Академия наук , четыре университета и 47 образовательных учреждений высшего и средне-специального образования. Все высшие учебные заведения страны являются государственными.

Кубинские студенты в 2003 году/ Getty

Общее число студентов в них составляет около 112 тысяч граждан страны. В настоящее время приоритетными направлениями повышения квалификации специалистов с высшим образованием являются: образование, генная инженерия и биотехнология, производство медикаментов, программа производства продуктов питания, сфера туризма.

В рейтинге стран по уровню преступности Куба находится на 106 месте, в то время как Ямайка на 203. Всего списке 207 государств - чем ниже, тем выше уровень.

В Доминиканской республике и на Гаити уровень преступности также выше, чем на Кубе - 186 и 116 места соответственно.

Благодаря тому, что на Кубе самый низкий уровень преступности сред других латиноамериканских стран - она является привлекательной для туристов. Несмотря на бедность населения, белый турист может спокойно появиться в любой части Кубы.

Реформы Рауля

С 2008 года граждане Кубы могут свободно покупать мобильные телефоны. К 2010 году 1,7 миллиона кубинцев обзавелись мобильной связью.

На Кубе появился интернет - более 600 точек доступа Wi-Fi. Однако для кубинцев интернет по-прежнему остается роскошью, поскольку попасть в сеть можно только за туристическую валюту, а домашний интернет могут подключить только иностранцы, живущие на Кубе.

В 2008 году для кубинцев сняли запрет на проживание в отелях с иностранцами. Однако тарифы остались ориентированными на иностранных туристов, из-за чего многие местные не могут себе этого позволить.

Куба / EPA

С 2016 года не действует ограничение на покупку туристических путевок, которые включают поездки на яхтах, кораблях и другом водном транспорте.

В 2010 году на Кубе признали законным 200 типов самозанятости - от аниматоров на детских праздниках до агентов по продаже недвижимости. В результате произошел взрыв развития частного сектора экономики.

Из 11,2 миллиона жителей Кубы как минимум полмиллиона заняты в частном секторе: это, в частности, владельцы и работники ресторанов, ночных клубов, отелей, спортивных залов, салонов красоты и других небольших фирм.

Торговля на улицах Гаваны / EPA

Однако в 2017 году Рауль Кастро заявил, что у некоторых кубинцев есть уже по несколько ресторанов и приостановил выдачу лицензий на открытие новых заведений до введения новых правил контроля предпринимательской деятельности.

Рауль Кастро в 2011 году ограничил срок пребывание у власти десятью годами, а в 2016 постановил, что главой государства не могут избрать человека старше 60 лет, а глава Компартии должен быть моложе 70 лет.

После революции отменили частную собственность, поэтому жилье можно было только обменивать или передавать по наследству. Также автомобили покупались только после разрешения государства, а продавались только те, которые приобретались до эпохи Кастро. В 2011 году кубинцам разрешили покупать продавать недвижимость, а в 2014 - авто.

Гавана / EPA

За правление Рауля Кастро были амнистированы несколько десятков заключенных, арестованных по политическим мотивам. Однако Human Rights Watch сообщает, что на Кубе продолжают "подавлять и сдерживать инакомыслие и публичную критику властей".

В 2013 году либерализовали въезд и выезд для кубинцев. Однако власти сохранили котроль за передвижением инженеров, врачей, военнослужащих и представителей других значимых профессий.

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В 2014 году в порту Мариэль в Гаванской бухте Мексиканского залива заработала первая на острове зона свободной торговли. Ее резидентам гарантировали налоговые льготы, свободный перевод денег и службу "одного окна" для оформления документов.

Кастро практически вывел страну из долговой ямы, заплатив при этом значительно меньше задолженного - Россия простила 90 процентов долга, а Парижский клуб кредиторов - четыре миллиарда долларов из 6,6.

Кастро не дал Обаме похлопать себя по плечу / EPA

В декабре 2014 года состоялся первый телефонный разговор президента США и кубинского лидера. В апреле 2015 года прошла встреча Барака Обамы и Рауля Кастро, вскоре после которой США исключили Кубу из списка спонсоров терроризма. В июле 2015 года страны восстановили дипотношения и открыли посольства.

Посольство США на Кубе / EPA Посольство США на Кубе / EPA

Новый лидер продолжит революцию

Мигель Диас-Канель занимал должность министра высшего образования и отвечал в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. Сам он по образованию инженер; после службы в армии начал карьеру в Союзе молодых коммунистов и к 1993 году стал вторым секретарем организации.

С 1994 по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем Компартии в провинции Вилья-Клара - фактически политическим руководителем региона.

Как пишет британская газета Guardian, в те годы он был известен в том числе благодаря неофициальному имиджу: он носил длинные волосы и простую одежду, ездил на велосипеде.

В годы работы в провинции, пишет CNN, Диас-Канель получил от подчиненных прозвище "День и ночь", поскольку в любой момент мог нагрянуть с неожиданной проверкой.

Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро / EPA

Диаса-Канеля характеризуют избегающим конфликтов политика и надежным преемником Рауля Кастро. Попытки администрации Обамы восстановить отношения с Кубой объяснял желанием "разрушить революцию". При этом, Диас-Канель выступал в защиту ученых и блогеров, которых критиковали сторонники властей.

Западные эксперты считают, что от нового главы Кубы не стоит ждать быстрых реформ - ключевые решения в ближайшие годы останутся за Раулем Кастро, который до 2021 года остался возглавлять партию.

"Полномочия, предоставленные народом, предусматривают продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент", - сказал Диас-Канель после назначения.

Сейчас экономика Кубы находится в тяжелом положении. Bloomberg называе причинами падение цен на никель и сахар, ущерб от урагана Ирма, а также кризис в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.

Средняя зарплата на Кубе - 31 доллар. Как пишет американская New York Times, одним из главных вызовов для Диаса-Канеля станет отмена двухвалютной системы. На острове ходят как обычные песо, так и конвертируемые.

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Источник: korrespondent.net