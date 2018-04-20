В России выпускают растительное масло Новичок

В России начали выпускать растительное масло Новичок. Так бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев решил ответить на скандал вокруг ситуации в Солсбери. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Ура.ру.

Этикетки бутылок украшены аббревиатурой КГБ и надписью "продукты для долгой жизни".

Якушев отметил, что решил создать продукт после того, как читал много новостей про Скрипалей.

В продажу товар может поступить в случае одобрения соответствующих ведомств.

Как сообщалось, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как заявили власти Великобритании, отравление было совершено химическим оружием Новичок, который производился в Советском Союзе.

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Источник: korrespondent.net