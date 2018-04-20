На украинско-польской границе увеличилась незаконная миграция

На границе Украины и Польши в 2017 году возросло количество попыток нелегально пересечь границу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины по итогам встречи ее председателя Петра Цигикала с главным комендантом пограничной стражи Польши Томашем Прагой, пишет Европейская правда в пятницу, 20 апреля.

Отмечается, что в прошлом году зафиксирован рост количества попыток нарушения границы нелегальными мигрантами на 18%.

При этом снизилась активность незаконного перемещения сигарет, в целом в 1,5 раза (2017 год - 691 тысяч пачек, 2016 год - 1,035 млн).

Также отмечается, что украинско-польская граница остается основным направлением вывоза из Украины янтаря. В прошлом году было изъято 412 кг, это почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий (287 кг).

Ранее в Национальном банке Украины отметили риск усиления в ближайшие годы миграционных процессов, в том числе трудовой миграции из Украины.

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Источник: korrespondent.net