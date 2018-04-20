Смерть российского инженера в тюрьме попала на видео

Последний день жизни бизнесмена Валерия Пшеничного, известного по прозвищу "русский Илон Маск", попал на записи камер видеонаблюдения. Кадры в пятницу, 20 апреля, публикует 47news.ru.

Отмечено, что в день, когда Пшеничного нашли повешенным, он встал в шесть утра и через полчаса позавтракал. В 7:10 одного из его сокамерников отвезли в суд. В 9:05 сотрудники дежурной смены осмотрели раздетых по пояс арестантов на предмет повреждений. При осмотре Пшеничный спокойно общался с охранником.

После смены постельного белья и очередного обхода, в 12:16, бизнесмена вывели на прогулку. Он надел куртку и уверенно прошел галереей в сторону лестницы, ведущей в коридор, а затем к прогулочному дворику.

Отмечается, что гулял арестант один, был молчалив, только поздоровался с дежурным. Из-за прогулок бизнесмен пропустил раздачу обеда, вернулся в камеру только в 13:42. Буквально сразу его второго сокамерника, мигранта из Киргизии, повели в следственный кабинет. В это время Пшеничный сидел на кровати и читал.

"В 15:58 инспектор привел мигранта в камеру, открыл дверь и увидел тело бизнесмена со шнурком на шее. Он срезал шнурок, выбежал и нажал тревожную кнопку в коридоре. В 16:05 медработница констатировала смерть с предварительным диагнозом Механическая асфиксия. Смерть до прибытия", - говорится в сообщении.

По информации издания, на допросах после смерти Пшеничного оба его сокамерника дали схожие показания: заявили, что сначала он был в нормальном настроении, но постепенно стал мрачнеть. По словам соседа, однажды бизнесмен сказал, что у него все будет хорошо "в следующей жизни".

Предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля 2018 года. Причиной его смерти назывались нанесенные телесные повреждения.

Пшеничный был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 Варшавянка для Минобороны РФ. На этих подводных лодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении. Друзья и коллеги называли Пшеничного "русским Илоном Маском".

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Источник: korrespondent.net