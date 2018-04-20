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20. 04. 2018

В США прошли совместные тренинги SWAT и украинского спецназа

В США в полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в своем Twitter.

"Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне", - написал министр, опубликовав в микроблоге соответствующие фото занятий.

Глава МВД, находящийся с рабочим визитом в США, также сообщил о продлении совместных тренингов в Америке и Украине.

Cмотрите фотогалерею: В США прошли совместные тренинги SWAT и украинского спецназа

Ранее сообщалось, что МВД Украины и ФБР договорились о сотрудничестве.

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Источник: korrespondent.net

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