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20. 04. 2018

В центре Донецка вывесили флаг Украины

В центре оккупированного Донецка в пятницу, 20 апреля, неизвестные вывесили на недострое сине-желтый флаг Украины и красно-черный. Об этом сообщает Сайт города Донецка.

Второй флаг похож на флаг Украинской повстанческой армии, но из-за некачественного фото с уверенностью сказать нельзя.

Недострой находится на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества города.

Место патриотической акции от здания "МГБ ДНР" отделяет всего 600 метров.

Cмотрите фотогалерею: В центре Донецка вывесили флаг Украины

Напомним, в январе в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные два раза за месяц поджигали государственный флаг, установленный возле памятной доски погибшим бойцам.

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Источник: korrespondent.net

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