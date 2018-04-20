20 апреля 2018, пятница, 17:09
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
20. 04. 2018

ГПУ просит Францию экстрадировать лидера "титушек"

Генеральная прокуратура Украины направила Франции запрос об экстрадиции организатора "титушек" времен Майдана Армена Саркисяна. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает в пятницу, 20 апреля, РБК-Украина.

"Да, запрос на экстрадицию Саркисяна был направлен во Францию", - сообщила Сарган.

Напомним, 12 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во Франции Интерпол задержал организатора "титушек" Армена Саркисяна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.