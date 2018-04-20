ГПУ просит Францию экстрадировать лидера "титушек"

Генеральная прокуратура Украины направила Франции запрос об экстрадиции организатора "титушек" времен Майдана Армена Саркисяна. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает в пятницу, 20 апреля, РБК-Украина.

"Да, запрос на экстрадицию Саркисяна был направлен во Францию", - сообщила Сарган.

Напомним, 12 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во Франции Интерпол задержал организатора "титушек" Армена Саркисяна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net