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20. 04. 2018

Новые авиаудары в Йемене: погибли 20 жителей

В Йемене в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке страны погибли 20 человек, еще несколько получили ранения. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает телеканал Аль-Масира.

В частности, указано, что под авиаудары ВВС коалиции попала машина, перевозившая местных жителей в город Таиз.

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией в 2015 году приняла решение вмешаться во внутренней йеменский конфликт и вторглась в страну, чтобы помочь йеменской власти в борьбе против повстанцев-хуситов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия перехватила семь запущенных из Йемена ракет.

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Источник: korrespondent.net

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