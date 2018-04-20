В Николаеве на взятке задержали чиновника ОГА

Военная прокуратура на взятке задержала начальника одного из управлений Николаевской облгосадминистрации. Об этом в пятницу, 20 апреля сообщает ТСН.

Отмечается, что задержанного зовут Петр Каминский и задержали его в момент получения 2 000 долларов.

За эти деньги чиновник обещал повлиять на военкомат, чтобы человека не призывали в армию.

Тем временем заместитель Николаевского губернатора заявляет, что полномочия на решения этого вопроса он не имел.

Напомним, несколькими днями ранее на взятке задержали зампрокурора Винницкой области.

Как сообщалось, в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

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Источник: korrespondent.net