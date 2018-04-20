20 апреля 2018, пятница, 18:52
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
20. 04. 2018

В Николаеве на взятке задержали чиновника ОГА

Военная прокуратура на взятке задержала начальника одного из управлений Николаевской облгосадминистрации. Об этом в пятницу, 20 апреля сообщает ТСН.

Отмечается, что задержанного зовут Петр Каминский и задержали его в момент получения 2 000 долларов.

За эти деньги чиновник обещал повлиять на военкомат, чтобы человека не призывали в армию.

Тем временем заместитель Николаевского губернатора заявляет, что полномочия на решения этого вопроса он не имел.

Напомним, несколькими днями ранее на взятке задержали зампрокурора Винницкой области.

Как сообщалось, в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.