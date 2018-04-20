В Украину прибыла новая партия вакцины от кори

В Украину прибыла новая партия бельгийской вакцины от кори. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 20 апреля.

Новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.

По словам Супрун, это уже вторая партия, закупленная за государственный счет, поступившая в Украину в этом году. В регионы вакцины поедут в ближайшее время, заверяет глава Минздрава.

Поставку осуществил UNICEF Ukraine по заказу Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, за три месяца корью заболели 8,5 тысяч украинцев.

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Источник: korrespondent.net