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20. 04. 2018

Китай случайно сообщил о двух землетрясениях

Сейсмослужба Китая по ошибке опубликовала сообщение о двух крупных землетрясениях, которых на самом деле не было. Как сообщает The Guardian, информация о двух землетрясениях магнитудой 6,5, которые якобы произошли в Синьцзян-Уйгурском районе на западе страны и в юго-западной провинции Юньнань с промежутком всего 10 секунд, появилась на сайте ведомства вечером 19 апреля.

Там сообщение было доступно не менее часа, хотя на странице службы в соцсети оно так и не было опубликовано.

Позднее ведомство в официальном заявлении пояснило, что сообщение на сайте появилось случайно во время отработки реагирования на экстренные ситуации, после чего было удалено.

Недавно землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява.

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Источник: korrespondent.net

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