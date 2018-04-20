20 минут ужаса. Уникальная авария Боинга-737

Самолет Боинг-737 американской компании Southwest Airlines 17 апреля совершил вынужденную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва одного из двигателей.

Этот рейс войдет в историю авиационных происшествий как случай, когда к трагической развязке привело крайне редкое стечение обстоятельств.

Авария произошла спустя 20 минут после взлета, когда лайнер находился на высоте десяти километров. У самолета взорвался левый двигатель; мелкие металлические детали от него повредили фюзеляж и разбили один из иллюминаторов.

43-летнюю Дженнифер Риордан, управляющую банка Wells Fargo в Альбукерке, затянуло в разбившийся из-за взрыва иллюминатор. Пассажирам удалось затащить Дженнифер Риордан обратно в самолет, после экстренной посадки ее госпитализировали, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Что же произошло с самолетом компании Southwest Airlines? Корреспондент.net публикует статью американской газеты New York Times.

20 минут ужаса и хаоса

Находясь на высоте в десятки тысяч футов над землей, пассажиры сжимали руки незнакомых им людей, вместе молились и готовились к смерти.

Всего за несколько минут до этого они разгадывали судоку, читали материалы к семинарам и усаживались поближе друг к другу, чтобы посмотреть комедии, в то время как их самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс 1380 из Нью-Йорка в Даллас, поднялся на высоту более девяти тысяч метров.

Было около 11 часов утра, и прошло уже 20 минут после взлета, когда самолет поднялся над облаками, а пассажиры ждали, что бортпроводники вот-вот начнут разносить напитки.

Но внезапно раздался оглушительный рев, и самолет превратился во вместилище хаоса и ужаса. На борту рейса 1380 находились 144 пассажира и пять членов экипажа.

Без какого-либо предварительного оповещения левый двигатель самолета взорвался после того, как отломилась одна из его лопастей. Обломки выбили один из иллюминаторов, после чего в него частично засосало одну из пассажирок, сидевшую в 14 ряду. Из специальных отсеков выпали кислородные маски, а самолет начал стремительно терять высоту.

В течение следующих 20 минут по разгерметизированной кабине летали обломки, многих пассажиров охватила паника, кто-то начал молиться, пока пилот перенаправлял самолет в Филадельфию, чтобы совершить там экстренную посадку.

"Я схватил руку моей жены и начал молиться: дорогой Иисус, пошли нам ангелов, просто спаси нас, - рассказал 36-летний Тимоти Бурман, пастор из Вудсайда, который летел на семинар в Сан-Антонио. - Я думал, что все мы уже покойники".

Тем временем в кабине пилота Тэмми Джо Шульц, прежде служившая пилотом в ВМС США, вела самолет на одном двигателе, демонстрируя то, что позже один пассажир назвал "стальными нервами".

Капитан Шульц была хорошо подготовлена ко всем возможным непредвиденным ситуациям. Прежде она летала на сверхзвуковых истребителях-бомбардировщиках F/A-18, будучи одной из первых женщин-пилотов в те времена, когда женщинам еще не разрешали нести боевую службу, и она ушла в отставку в 1993 году.

Капитан Шульц спокойно сообщила диспетчерам в Филадельфии о произошедшем. Она также сообщила им, что на борту самолета находятся раненые пассажиры и что им необходима медицинская помощь.

"Ваш самолет горит?" - спросил диспетчер капитана Шульц, согласно расшифровке аудиозаписи.

"Нет, он не горит, но часть его отсутствует, - ответила она. - Говорят, у нас тут дыра и кого-то засосало".

Утром во вторник ничего не предвещало беды.

Когда Боинг-737 поднялся в воздух в аэропорту Ла-Гуардиа, с ним все было в порядке - в воскресенье вечером он прошел полную техническую проверку. Однако в среду следователи заявили, что вероятной причиной взрыва могла стать усталость металла в лопастях двигателя.

Среди пассажиров самолета были жители Нью-Йорка, которые направлялись в Сан-Антонио или Даллас на встречу или на технологическую конференцию. Там были и жители Техаса и Нью-Мексико, летевшие домой после волшебной поездки в Нью-Йорк, после конференции в Среднем Манхеттене или после визита к родственникам.

Утром в аэропорту они, как всегда, шутили по поводу проверки багажа, делали селфи на борту самолета и даже спорили с другими пассажирами по поводу того, кто должен заходить в самолет первым. Просто еще один обычный день из жизни авиапутешественников.

Но уже в 11:10, когда самолет уже снижался над Филадельфией, те же самые пассажиры прижимали к лицу кислородные маски и пытались оплатить бортовую услугу Wi-Fi, чтобы отправить последние сообщения своим детям и семьям.

29-летний Марти Мартинес из Далласа прижимал желтую кислородную маску к лицу, снимая происходящее на камеру и немедленно выкладывая видео в Фейсбук.

"Кажется, мы падаем!" - написал он.

По словам пастора Бурмана, он не мог понять, как пользоваться маской, и решил, что она все равно ему не поможет, если самолет упадет. Вместо этого он сидел и молился, а его супруга Аманда сумела подключить бортовой Wi-Fi на своем смартфоне.

Они начали писать отцу пастора Бурмана, рассказывая ему, что произошло, и прося его передать сообщение их дочерям, которым 6, 4 и 2 года: "Молитесь. Двигатель самолета взорвался. Мы попробуем приземлиться. Скажи девочкам, что мы их любим и что Иисус всегда рядом с ними".

Сидевшая напротив выбитого окна 43-летняя Шери Сирс думала о своей 11-летней дочери Тайли. Отец Сирс умер, когда ей было всего 7 лет, и она думала: "Я тоже не смогу быть рядом с ней".

По словам Сирс, ее молитва была очень короткой: "Если такова Твоя воля, Господи, дай мне уйти быстро. Не заставляй меня страдать".

Ее друг и попутчик Тим Макгинти старался убедить свою супругу и Сирс в том, что все будет хорошо. Он помог им затянуть ремни безопасности. Потом он вскочил и помог другим пассажирам втащить Дженнифер Риордан обратно в салон самолета.

Риордан была без сознания, когда Макгинти и еще один пассажир, пожарный из Далласа, уложили ее на сиденья. Пожилая медсестра и бортпроводники помогали Макгинти делать ей искусственное дыхание вплоть до самого приземления в Филадельфии. К сожалению, это не помогло.

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Риордан, управляющая компании Wells Fargo и мать двоих детей из Альбукерке, скончалась в больнице, как показала медицинская экспертиза, от травмы головы, шеи и грудной клетки. Новости о ее гибели быстро распространились в Альбукерке, где сотрудники Торговой палаты устроили минуту молчания в память о ней.

34-летняя Кортни Падилла, которая возвращалась домой в Альбукерке вместе со своей женой, матерью, бабушкой и тетей, сказала, что она лично не встречалась с Риордан, но знала, что та была активным членом общества.

Падилла сидела вместе со своей семьей в передней части самолета, когда взорвался двигатель, и, как и другие пассажиры, они оставались на своих местах, держась друг за друга, пока всего в нескольких рядах от них разворачивалась отчаянная борьба за жизнь Риордан.

Пожилая женщина, сидевшая позади Падилла, заверила ее, что она только что отпраздновала свой 76-й день рождения и что они не погибнут. Падилла в свою очередь попыталась взглядом поддержать молодую девушку, сидевшую от нее по диагонали.

"Люди искали поддержку во всех, кто находился рядом с ними", - сказала Падилла.

В правой половине самолета над крылом сидел 55-летний Джим Деметрос, который наблюдал за тем, как бортпроводники разносили портативные баллоны с кислородом, чтобы убедиться, что все пассажиры, включая детей, ими обеспечены.

По словам Деметроса, когда они приближались к аэропорту Филадельфии, самолет сильно вибрировал, выполняя поворот. Примерно за две минуты до приземления, телефон Мэтта Трэнчина нашел сеть, и он сразу же позвонил своей жене, чтобы сообщить ей, что они готовятся к приземлению. Он считает, что их шансы на спасение были 50 на 50.

По громкой связи экипаж попросил пассажиров опустить головы и обхватить себя руками. Сирс держалась за свою подругу, сидевшую рядом с ней, и спрашивала: "Он остановится? Он упадет? Он взорвется?"

Самолет приземлился.

Он мягко приземлился примерно в 11.20, и в салоне раздались бурные аплодисменты. Пассажиры вытащили свои телефоны, чтобы написать и позвонить своим родным и сообщить им, что с ними все в порядке.

Marty Martinez

В салоне воцарилось молчание, когда медики поднимались на борт и уносили Риордан на носилках, а бортпроводники проверяли состояние еще семи пассажиров, получивших травмы. Пассажиры рейса 1380 разговаривали с капитаном и членами экипажа, выходили из самолета, где их уже ждали следователи, смотрели репортажи об их самолете, которые транслировались в аэропорте, и ждали своих рейсов домой. Им было трудно осознать произошедшее.

"Мы действительно были на борту того самолета, - сказала Сирс. - Невозможно поверить, но мы действительно прошли через это".

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Источник: korrespondent.net