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20. 04. 2018

В Украине хотят лишать гражданства за участие в "выборах" в Крыму

Президент Петр Порошенко предлагает парламенту предусмотреть лишение украинского гражданства за участие в "выборах" в аннексированном Россией Крыму. Это предусматривает поданный им законопроект О внесении изменений в закон О гражданстве Украины по усовершенствованию отдельных положений.

Согласно пояснительной записке, с сохранением гарантий для граждан Украины, проживающих на аннексированной территории в АР Крым и Севастополе, изменения устанавливают дополнительные основания для потери гражданства Украины.

В частности, украинцев предлагается лишать гражданства за участие в "выборах" различных госорганов иностранного государства, а также за использование паспортного документа иностранного государства во время выезда из Украины или въезда в страну.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает ужесточить правила получения украинского гражданства, чтобы оно не доставалось "кому попало".

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Источник: korrespondent.net

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