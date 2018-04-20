В зону АТО направили первые антиснайперские комплексы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в зону проведения антитеррористической операции были направлены первые антиснайперские комплексы. Об этом он сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 20 апреля.

Президент подчеркнул важность сохранения жизней украинских воинов. Он напомнил, что 17 апреля от выстрела снайпера погиб боец 24 отдельной механизированной бригады, львовянин Михаил Шозда.

"Именно поэтому так важно для нас развивать сотрудничество с нашими партнерами, укреплять нашу армию, давать новое оборудование. Как только они (российско-оккупационные войска) узнали, что в тех районах - около Авдеевки, Широкино - размещаются эти комплексы, сразу же интенсивность снайперского огня была значительно меньше", - рассказал Порошенко.



"Мы не будем экономить на украинской армии и на украинских Вооруженных силах", - добавил он.

При этом глава государства подчеркнул, что укрепление обороноспособности включает в себя не только закупку вооружения, но и строительство комфортных условий проживания для военных. По его словам, уже завершены тендеры на строительство 77 общежитий.

"Ключевое, за что мы с вами должны бороться, - это украинская независимость, 100 лет которой мы отмечаем в этом году. Мы не празднуем юбилей, мы ее сейчас строим. Потому что украинская армия - это украинская независимость", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира.

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Источник: korrespondent.net