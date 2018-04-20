Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали расследовать использование служебных автомобилей Генпрокуратуры во время свадьбы сына главы ведомства Александра Луценко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, сообщил адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Как говорится в постановлении, представитель НАБУ не явился на заседание суда, хотя о времени и дате был проинформирован заранее.

"Жалобу адвоката Кузьмина Рената Равельевича на бездействие должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследовано - удовлетворить... Постановление обжалованию не подлежит", – сказано в постановлении Соломенского суда.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ обязали расследовать нарушения во время свадьбы сына Луценко

Ранее сообщалось, что сотрудники Госохраны напали на журналистов, которые снимали свадьбу старшего сына генпрокурора Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net