20 апреля 2018, пятница, 20:34
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
20. 04. 2018

НАБУ обязали расследовать нарушения во время свадьбы сына Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали расследовать использование служебных автомобилей Генпрокуратуры во время свадьбы сына главы ведомства Александра Луценко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, сообщил адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Как говорится в постановлении, представитель НАБУ не явился на заседание суда, хотя о времени и дате был проинформирован заранее.

"Жалобу адвоката Кузьмина Рената Равельевича на бездействие должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследовано - удовлетворить... Постановление обжалованию не подлежит", – сказано в постановлении Соломенского суда.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ обязали расследовать нарушения во время свадьбы сына Луценко

Ранее сообщалось, что сотрудники Госохраны напали на журналистов, которые снимали свадьбу старшего сына генпрокурора Юрия Луценко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.