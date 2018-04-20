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20. 04. 2018

В Тернопольской области избили журналистов

В Тернопольской области на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал совершили нападение. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает издание Волынь 24 на своей странице в соцсети Facebook.

"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", - говорится в сообщении.

Журналистов избили на территории предприятия Агродружба, что в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Представителей СМИ некоторое время даже насильно удерживали в помещении.

По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки. Нападавшие уничтожили видео- и фотокамеру.

На место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь.

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области избили журналистов

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители начали расследование неправомерных действий в отношении журналиста, которому неизвестный повредил видеокамеру.

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Источник: korrespondent.net

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