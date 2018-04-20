Военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с аннексированным Крымом. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Так, в течение нескольких дней подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ с приданной артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

Cмотрите фотогалерею: ВМС Украины провели учения возле Крыма

Напомним, в январе в Черном море прошли совместные учения украинских и американских Военно-морских сил.

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Источник: korrespondent.net